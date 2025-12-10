Impuestos: Carlos Paz lanza importantes beneficios para el 2026

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, junto a la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, presentaron oficialmente el paquete de medidas tributarias que se implementará para acompañar a los vecinos durante el 2026.

Se trata de una gran oportunidad para aquellos vecinos que adeuden sus tasas municipales con un 70% de quita de interés hasta el 29 de diciembre (con todos los medios de pago: tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales, y Cordobesa hasta 6 cuotas sin interés). Pero además, para quienes estén al día y quieran hacer un pago único anual, habrá un descuento de hasta un 60% en automotores (abonando desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero) y un 40% de descuento para inmuebles (abonando desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero).

De cara al año entrante, el municipio eliminó 53 tasas con el objetivo de generar un ahorro para los vecinos.

Avilés destacó que «gracias al esfuerzo conjunto de los vecinos y el trabajo técnico del área económica», se logró lanzar una quita del 70% en intereses para quienes tengan deudas correspondientes al año en curso. «Es un beneficio muy importante y forma parte de una estrategia que posiciona a Carlos Paz como un municipio innovador y cercano a las familias»; señaló el intendente.

Por su parte, Soledad Zacarías explicó que se repetirá el modelo del 2025 (único en el país) que permitió ofrecer descuentos del 60% en automotores y 40% en inmuebles para quienes opten por el pago único anual.

La Tarifaria enviada al Concejo de Representantes establece un ajuste promedio del 8,67%, basado exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se actualizará cada cuatro meses, manteniendo un protocolo transparente y previsible.

«Carlos Paz se posiciona como un municipio innovador, progresista y atento a las necesidades de las familias. Todos estos beneficios son posibles porque la ciudad está ordenada y trabaja con planificación y transparencia»; completó Avilés.

Ingresando a www.villacarlospaz.gov.ar, los vecinos podrán conocer todos los detalles del Plan de Pagos. En la sección «Contribución Municipal» se realiza el trámite de manera online. Instructivo de pago: https://www.villacarlospaz.gov.ar/images/infopublica/207/Instructivo%20PAGOS%20ONLINE.pdf