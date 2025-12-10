La Legislatura reconoció a Estudios Pira por su valioso aporte cultural, social y artístico

La Legislatura de Córdoba reconoció a Estudios Pira, uno de los estudios de grabación más importantes de la provincia, con una trayectoria de más de 51 años y consolidado como un referente en el registro sonoro y la producción musical de Córdoba y de la Argentina.

El beneplácito fue impulsado por la legisladora Karen Acuña y se concretó este miércoles a la tarde en la sala de exposiciones de la Legislatura Histórica, con la presencia del director de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral, Federico Menis. La distinción fue recibida por el actual dueño de Estudios Pira, Sergio Oliva.

Estudios Pira es reconocido por su extensa trayectoria en el acompañamiento de artistas de cuarteto y por haber sido parte de la producción de canciones emblemáticas del género. Con un equipamiento de alta tecnología, se posiciona como un estudio de calidad técnica y artística a nivel nacional.

En los fundamentos del proyecto de Acuña, se destaca que Estudios Pira “demuestra su valioso aporte cultural, social y artístico a la identidad cordobesa”.

Acompañado por familiares, Oliva agradeció a la Legislatura y dijo: “Para nosotros esto representa un logro fantástico, estoy feliz. Nunca pensé que llegaríamos a recibir este reconocimiento, después de tantos años de trabajo”.

Más de 51 años de historia

Estudios Pira fue fundado en mayo de 1974 por Nicolás Oliva, entonces manager de artistas reconocidos. Comenzó a funcionar en un local alquilado de calle Deán Funes. “Vivíamos en México y volvimos en 1974 a Córdoba con mi familia. El estudio se empezó a plasmar y se armó rápido. Traíamos el equipamiento en el avión”, recordó Sergio, hijo de Nicolás, quien en 1980 asumió la conducción del lugar y lideró un proceso de modernización.

En la etapa de la recuperación democrática, el estudio fue el lugar elegido por distintos espacios políticos para la creación y grabación de spots publicitarios que convocaban al pueblo cordobés a participar de las elecciones.

En 1984, el estudio se mudó a un local propio en el corazón de Alto Alberdi. Este cambio de infraestructura resultó clave para su expansión: pasó de cuatro canales analógicos a ocho y, posteriormente, a 16 canales.

A comienzos de la década del ’90, Estudios Pira ya se destacaba en la industria como pionero en la aplicación de tecnología de grabación multipista.

En 1994, se afirmó como lugar modelo para el género del cuarteto, cuando Carlos “la Mona” Jiménez decidió grabar sus discos en sus instalaciones y dejar de lado los grandes estudios de Buenos Aires. Allí registró 11 álbumes completos, que incluyen éxitos como “Beso a beso”, “Bum Bum” y “El marginal”.

Este hecho resultó trascendente, ya que abrió el camino para que otros referentes del género y bandas emergentes pudieran grabar en su propia provincia, con tecnología de calidad y menores costos de traslado.

Asimismo, el lugar se consagró como uno de los mejores estudios móviles del país, con grabaciones de discos en vivo en distintos estadios.