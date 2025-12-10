Lluvias fuertes se aproximan a Carlos Paz

El pronóstico oficial anticipa que este jueves 11 de diciembre Villa Carlos Paz tendrá una jornada inestable, con tormentas aisladas por la mañana y la posibilidad de eventos fuertes durante la tarde y la noche. El Servicio Meteorológico indica un cambio significativo respecto al calor sostenido de los últimos días.

La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27, en un día que comenzará algo nublado antes del ingreso de humedad y el desarrollo de núcleos de tormenta. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento hacia la mañana, y aumentará al rango del 40 al 70 por ciento por la tarde y noche.

Los vientos rotarán del sureste al norte y, hacia el cierre del día, al sudoeste, con intensidades variables entre 0 y 22 km/h. Las condiciones podrían aportar alivio térmico tras las máximas que superaron ampliamente los 30 grados en la región.

El informe se basa en datos oficiales del Servicio de Hidrografía Naval y la Estación Meteorológica Córdoba Observatorio, que registró 26,4 grados, cielo despejado y 39 por ciento de humedad durante la mañana de este miércoles.