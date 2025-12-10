Lluvias fuertes se aproximan a Carlos Paz

Cambios de tiempo en las sierras
Lluvias fuertes se aproximan a Carlos PazEl jueves traerá tormentas aisladas y probabilidad de lluvias fuertes por la tarde, con descenso de temperatura.
El pronóstico oficial anticipa que este jueves 11 de diciembre Villa Carlos Paz tendrá una jornada inestable, con tormentas aisladas por la mañana y la posibilidad de eventos fuertes durante la tarde y la noche. El Servicio Meteorológico indica un cambio significativo respecto al calor sostenido de los últimos días.
La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27, en un día que comenzará algo nublado antes del ingreso de humedad y el desarrollo de núcleos de tormenta. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento hacia la mañana, y aumentará al rango del 40 al 70 por ciento por la tarde y noche.
Los vientos rotarán del sureste al norte y, hacia el cierre del día, al sudoeste, con intensidades variables entre 0 y 22 km/h. Las condiciones podrían aportar alivio térmico tras las máximas que superaron ampliamente los 30 grados en la región.
El informe se basa en datos oficiales del Servicio de Hidrografía Naval y la Estación Meteorológica Córdoba Observatorio, que registró 26,4 grados, cielo despejado y 39 por ciento de humedad durante la mañana de este miércoles.