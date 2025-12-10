María Corina Machado llegaría a Oslo, anunció el Instituto Nobel

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no llegó a tiempo este miércoles a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y en su lugar estará su hija, pero es esperada en Noruega, anunciaron oficialmente.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esto lo informó el Instituto Nobel noruego, que horas más tarde añadió que "está a salvo", después de haber realizado el viaje "en una situación de extremo peligro".

La entrega del premio debía ser delegada en su hija, agregaron las informaciones, que publican medios como RFI y dw.

"Estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo"

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", añadió el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, en declaraciones atribuidas a la agencia de noticias France Presse.

En tanto, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: "Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre".

"Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó. A esa ceremonia asistió el presidente argentino, Javier Milei.