Más de 200 vecinos carlospacenses tendrán cloacas en sus hogares

Un total de doscientos vecinos que habitan en la zona oeste de Villa Carlos Paz tienen la posibilidad de conectarse al servicio de cloacas, tras haberse concluido la primera etapa de la obra de conexión en Los Zorzales. Se trata de un importante desembolso realizado con recursos propios, lo que convierte a la ciudad en el único municipio del interior de Córdoba que invierte, en forma permanente, en obras de infraestructura de cloacas que son prioritarias para el ambiente y el saneamiento del río San Antonio.

De esta forma, los habitantes del barrio La Quinta Cuarta Sección se incorporarán al 67% de los carlospacenses que ya cuentan con el servicio y el intendente Esteban Avilés dio a conocer el beneficio a los ciudadanos durante un encuentro en el centro vecinal.

Las obras que conectan al Distrito Oeste al sistema de desagües son esenciales debido a la gran cantidad de instituciones educativas, deportivas y sociales del sector. En las siguientes etapas, se sumarán los barrios Colinas, Lote H, Las Latitas, Las Catitas, La Quinta 3 Sección y parte de La Quinta Primera Sección.

«Villa Carlos Paz es el único municipio que con fondos propios continúa realizando obras de infraestructura, esenciales para el ambiente de nuestra ciudad. Hoy los vecinos de barrio La Quinta Cuarta Sección ya pueden conectarse al servicio, es una gran obra destinada a los vecinos y las familias de este sector»; señaló Avilés.