Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado: su hija recibió el galardón

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre el miércoles, horas después de que las autoridades informaran que Machado no asistiría a la ceremonia.

Machado se encuentra en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

"María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, en la ceremonia de entrega del premio.

"Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo", expresó ante los aplausos.

El director del instituto noruego del Nobel y el portavoz de Machado dijeron más temprano el miércoles que ella no podría asistir a la ceremonia. En su lugar, lo hizo su hija Ana Corina Sosa.

María Corina Machado dijo en una grabación de audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel que muchas personas habían arriesgado sus vidas para que ella llegara a Oslo. "Estoy muy agradecida con ellos, y esto es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", manifestó antes de indicar que estaba a punto de abordar un avión.

"Yo sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a su ciudad y que están ahora mismo en Oslo, familia, mi equipo, tantos colegas", añadió Machado.

"Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolanos, noruegos que sé que comparten nuestra lucha y nuestra pelea".

Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino para la Democracia y exembajadora de Venezuela, dijo a Cadena 3: "Lamentablemente, era muy difícil imaginar cómo María Corina, en la clandestinidad desde hace tanto tiempo, podría salir de Venezuela".

Trota subrayó la importancia de cuidar la seguridad de Machado, quien siempre ha priorizado lo mejor para la causa democrática en su país. "El hecho de que hoy no pueda asistir no significa que nos abatamos, sino que contamos con una líder que honra su compromiso", agregó.

Este momento se considera clave para la dictadura de Nicolás Maduro. Trotta advirtió que la ausencia de Machado en Oslo también envía un mensaje global sobre las circunstancias que enfrenta la oposición en Venezuela. "La única solución posible es el fin de esa barbaridad", apuntó.

En Argentina, se programó una reunión en el Centro Venezolano-Argentino para acompañar la ceremonia del Nobel en comunidad. Trota también hizo referencia a las movilizaciones en varios países, donde Machado se convierte en símbolo de la defensa de la libertad.

Finalmente, Trotta aludió a las amenazas de Diosdado Cabello, quien hizo referencias a su ubicación. "Esto nos preocupa, pero reafirma nuestro compromiso para que estas prácticas no sigan sucediendo", concluyó.