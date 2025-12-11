Altamirano denunció «irregularidades» en la elección de los municipales

A horas de la elección para renovar autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales, el candidato de la lista opositora Celeste y Blanca, José «Chula» Altamirano, denunció una serie de irregularidades en el proceso electoral y dijo que intentaron evitar que hubiese dos alternativas.

«Después de una maratónica carrera durante todo el mes de noviembre, recién el día 5 de diciembre se notificó la habilitación de nuestra lista mediante un juez federal»; explicó Altamirano. Según relató, el juez local se declaró incompetente y el expediente pasó por la Cámara Provincial antes de quedar en manos del magistrado Miguel Vaca Narvaja, quien finalmente ordenó a la Junta Electoral permitirles competir en los comicios del viernes 12 de diciembre.

Según señaló, la Junta Electoral del sindicato había intentado impugnar su lista por una supuesta irregularidad vinculada a uno de los integrantes, quien había gozado de una licencia sin goce de haberes. Pero además, dijo que se detectaron «irregularidades en el padrón, en los DNI y los nombres que fueron presentados». También mencionó el caso de otro afiliado de Cabalango con datos que habrían sido introducidos de forma incorrecta por la Junta Electoral.

«Decidimos presentarnos porque muchos trabajadores nos manifestaron su descontento. Dicen que los sueldos no alcanzan, que la fórmula salarial está equivocada y que cuando van a las asambleas ya está todo definido. Hay un alto grado de descreimiento en esta conducción y va muy poca gente a las asambleas porque sienten que no se los escucha»; aseguró.

«Vamos a intentar corregir y mejorar lo que sea necesario, volver a poner al trabajador en el centro de las decisiones. El día después de la elección, gane quien gane, hay que trabajar juntos»; completó.