Clima: Días de calor intenso y lluvia en Carlos Paz y el sur de Punilla

Una jornada con clima inestable se prevé para este jueves 11 de diciembre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se espera que la lluvia traiga un poco de alivio luego de jornadas de intenso calor y trascendió que las condiciones climáticas comenzarán a cambiar desde la tarde/noche del día de hoy.

Se anuncian chaparrones y algunas tormentas aisladas, con viento moderado del este que luego rotará hacia el sureste. La máxima rondará los 30 grados en la antesala de un fin de semana marcado por las altas temperaturas.

El pronóstico arroja que durante el viernes 12, la máxima alcanzaría los 35 grados y seguirá incrementándose. En ese sentido, para el sábado 13, el termómetro podría llegar a los 37 grados con picos en varios puntos de la provincia.

Las lluvias volverán a ser protagonistas entre el domingo y el lunes y se anuncia inestabilidad y máximas de hasta 30 grados.