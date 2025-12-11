Cuánto necesitó una familia para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió hoy los datos de las canastas básicas (CBA y CBT) correspondientes a noviembre. Ambos indicadores quedaron por encima de la inflación del mismo mes. Cuánto necesitó una familia de cuatro personas para no ser pobre.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la variación mensual fue de 4,1% para la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de 3,6% para la Canasta Básica Total (CBT).

De esta manera, ambas canastas se ubicaron por encima del dato de inflación, que fue del 2,5% para noviembre.

En el acumulado del año, la variación supera el 20% para ambos casos: fue de 26,1% para la CBA y 22,7% para la CBT.

Con respecto a la medición interanual -contra noviembre del 2024- la CBA aumentó 28,9% y la CBT 25,5%. En este caso, ambas canastas quedaron por debajo de la inflación interanual (31,4%).

Las canastas de los hogares