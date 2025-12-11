Cuesta Blanca suma contenedores para mejorar el manejo de residuos

La comuna de Cuesta Blanca incorporó dos contenedores plásticos móviles destinados a residuos no reciclables, entregados este jueves por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia.

La Presidenta Comunal, Ana Gaitán, recibió los nuevos equipos por parte de la ministra Victoria Flores, en el marco de las acciones que el organismo provincial impulsa para fortalecer la gestión local de residuos y reducir su disposición inadecuada.

Los contenedores serán ubicados en diferentes sectores de la localidad con el objetivo de ampliar la capacidad de recolección y acompañar el crecimiento poblacional y turístico del área.