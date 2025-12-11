Dos listas animarán la elección del Sindicato de Trabajadores Municipales

Tras una disputa judicial, finalmente dos listas competirán en las elecciones del Sindicato de Trabajadores Municipales. Se realizarán el próximo viernes 12 de diciembre en varias localidades del Valle de Punilla y definirán a las autoridades del gremio que agrupa a los empleados estatales de la región.

El oficialismo se encolumnó detrás de la Lista 33 Violeta y Blanca (que es liderada por el actual secretario gremial Sergio Nievas), mientras que la lista Celeste y Blanca es encabezada por el histórico José «Chula» Altamirano.

Un fallo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó que la Junta Electoral del STM permita la participación de este último en el proceso democrático, tras la impugnación que había presentado la conducción actual.

Los comicios se desarrollarán de 8 a 15 horas y hay seis mesas habilitadas: una en San Antonio de Arredondo, otra en Icho Cruz, otra en la sede sindical de Villa Carlos Paz, otra en el galpón municipal, otra en el Hospital Gumersindo Sayago y la última en la localidad de San Roque. Un total de 205 afiliados se encuentran habilitados para votar.

Es importante destacar, que la elección contará con la participación de empleados municipales de Carlos Paz, San Antonio, Icho Cruz, Bialet Massé, Cuesta Blanca, Tala Huasi, San Roque y Cabalango.

Nievas se encuentra al frente del sindicato desde hace 4 años, mientras que Altamirano ocupó el cargo entre 2013 y 2021.