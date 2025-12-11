El gas natural está cada vez más cerca de Bialet Massé

Un importante encuentro se celebró el martes pasado entre el intendente Eduardo Reyna y autoridades de la Provincia de Córdoba, que marcó un avance en el sueño de concretar la segunda etapa de la obra de gas natural en Bialet Massé.

El mandatario fue recibido por el ingeniero Rubén Borello, subsecretario de Infraestructura Gasífera de la Provincia, con el objetivo de impulsar las obras previstas en la localidad durante los próximos meses.

«Este encuentro permite seguir gestionando mejoras fundamentales para ampliar el servicio y beneficiar a más vecinos»; informaron desde el gobierno local.