Hay alerta por tormentas en las sierras de Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta por tormentas fuertes que se mantiene vigente para las sierras de Córdoba. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia informaron que se espera que el fenómeno se desarrolle durante la tarde del jueves 11 de diciembre en todo el territorio provincial.

Se prevé el desarrollo de chaparrones y tormentas en diversos sectores del territorio provincial, algunas localmente fuertes.

Además, se estima que el frente ingresará a la ciudad de Córdoba entre las 18 y 21 hs, acompañado de ráfagas de viento entre 65 y 80 km/h. A partir de la madrugada del día viernes se prevé una mejora de las condiciones climáticas, con temperaturas elevadas para los días viernes 12 y sábado 13 que podrían alcanzar entre 34 y 36 grados.