La CGT se movilizará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral

La cúpula de la CGT se reunió este mediodía en su sede de Azopardo para definir la respuesta sindical al proyecto de reforma laboral que ingresó esta mañana al Senado. Aunque el encuentro comenzó con demoras, toda la conducción estuvo presente para evaluar los pasos a seguir ante lo que consideran un avance veloz del Poder Ejecutivo sobre cambios estructurales en la normativa laboral.

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo de Mayo, anticipó en Cadena 3 que la CGT responderá con la misma intensidad. "Ante la velocidad que tiene el Poder Ejecutivo, va a haber una velocidad por parte de la CGT en la defensa de los derechos que venimos exponiendo", señaló minutos antes del inicio formal de la reunión.

Según las primeras definiciones, la central sindical proyecta una movilización el próximo jueves 18 de diciembre hacia el Congreso de la Nación, coincidiendo con el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados. La protesta estará centrada en el rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzó a tratar la Cámara Alta.

Martínez adelantó que también se convocará a un plenario de delegaciones regionales para delinear un “programa de acción” y dar inicio a lo que calificó como “una etapa de resistencia con propuestas”. El dirigente remarcó que la CGT ya está trabajando “a full” para organizar la respuesta gremial y sostuvo que la modernización laboral seguirá siendo un eje de disputa en las próximas semanas.