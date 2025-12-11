La Defensoría del Pueblo recibió al presidente del Club Argentino de Servicios

Villa Carlos Paz
La Defensoría del Pueblo recibió al presidente del Club Argentino de ServiciosLa premisa es interiorizarse sobre el trabajo realizado durante el año y proyectar actividades de manera conjunta,
Las autoridades de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz recibieron esta mañana al presidente del Club Argentino de Servicios, Juan Bautista Guazora. Víctor Curvino y Jorge Álvarez mantienen un diálogo permanente con las instituciones intermedias de la ciudad a través de audiencias para conocer sus necesidades más urgentes.
A este encuentro se le suma la visita de integrantes del cuartel de bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz quienes aprovecharon la ocasión para brindarles consejos a los vecinos acerca de cómo evitar focos de incendios en épocas de altas temperaturas.
«Como desde el principio de nuestra gestión, continuamos recibiendo a los vecinos e instituciones de nuestra ciudad, escuchando sus inquietudes, dialogando sobre sus proyectos y acciones en conjunto que podamos realizar en un futuro»; expresó Víctor Curvino.