La inflación de noviembre fue del 2,5%: los rubros más afectados

El INDEC dio a conocer hoy los datos de la inflación del mes de noviembre, que alcanzó un 2,5% y registra un acumulado del 27,9% en lo que va del 2025. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) evidenció una suba respecto al mes de octubre, cuando la cifra fue de 2,3% y representa un valor más elevado que durante los meses anteriores a septiembre.

Asimismo, se reveló que la comparación interanual es de 31,4%.

El rubro que más se incrementó fue Vivienda, con una variación del 3,4%; seguido por Transporte con un 3%. En tanto, los rubros menos afectados fueron Prendas de vestir y Calzado, con un 0,5%.

La inflación del mes de noviembre se ubicó dentro de las más elevadas del año, superada únicamente por los índices correspondientes a los períodos de marzo (3,7%) y abril (2,8%).