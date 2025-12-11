La Legislatura de Córdoba reconoció al niño Maikol Paz

Este martes, por impulso de la legisladora Karen Acuña, la Unicameral cordobesa reconoció al niño Maikol Paz, co-conductor del proyecto comunicacional Jóvenes en Acción y Proyección, creado con el objetivo de “comunicar a las y los jóvenes para motivarlos a crear un mundo diferente y salvo de como está”, según sus propias palabras.

Maikol, de 13 años, recibió el reconocimiento en la Sala de Comisiones 1 de la Legislatura de manos de Acuña. Estuvieron presentes sus padres, quienes no ocultaron su orgullo.

El proyecto Jóvenes en Acción y Proyección inició sus transmisiones vía redes sociales a fines de 2024. Maikol se ocupó de la conducción junto con Milagros. Compartieron la agenda de actividades educativas, deportivas, religiosas y culturales de la zona de Sierras Chicas.

Maikol también realizó entrevistas a jóvenes de organizaciones sociales, artistas y profesionales de la provincia de Córdoba.

Según los fundamentos de la iniciativa, “amerita brindar el reconocimiento atento a lo expuesto en nuestra Constitución Provincial, respecto de que las niñeces tienen derecho a que el Estado les garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos”.

También se cita un extracto de lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño: “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”.

Además, la iniciativa de Acuña especifica que “este tipo de proyectos representan un ejemplo de participación y libertad de expresión de las niñeces de nuestra provincia, y es tarea de esta casa legislativa reconocerlos a los fines de fomentar y potenciar estas acciones de desarrollo y protagonismo comunitario en quienes son el presente y futuro de nuestra provincia”.