“Lingua Matter” completó su último ensayo general y se prepara para su estreno en el Teatro del Sol

A dos días del estreno oficial, Lingua Matter vivió ayer su último ensayo general en la Sala 2 del Teatro del Sol, marcando el cierre de un proceso creativo que involucró a jóvenes de Carlos Paz en una experiencia artística sin precedentes.

La obra es una creación original desarrollada íntegramente por estudiantes de Carlos Paz, de los últimos tres años del nivel secundario y los primeros tres años universitarios, quienes trabajaron durante más de 6 meses de manera colaborativa para construir una propuesta que une creatividad, reflexión y experimentación artística.

Más de 30 artistas en escena, junto a la participación especial del Coro Polifónico del Lago, conforman una puesta única dentro del Proyecto Experimenta, realizada bajo la producción de Fundación Universitaria y la dirección general de Partenón Cultural.

El ensayo general permitió afinar los últimos detalles técnicos y escénicos, ya que la idea de la obra, los textos, la escenografía, la iluminación y el sonido fueron concebidos colectivamente por todo el equipo de Experimenta. Este proceso colaborativo convirtió al proyecto en un verdadero laboratorio artístico donde los estudiantes exploraron todas las áreas del quehacer teatral.

El estreno de Lingua Matter será este sábado 13 de diciembre a las 21 h, en la Sala 2 del Teatro del Sol, y ya generó gran expectativa en la comunidad local.

Si querés ir al estreno de la obra, podés adquirir tu bono contribución de manera anticipada a través de:

Teléfono: 11 3413 2323.

Domicilio: Av. Libertad 678.

Valor: $5000

Todo lo recaudado será destinado a las actividades educativas y culturales de la Fundación Universitaria Carlos Paz, una entidad sin fines de lucro, que impulsa proyectos formativos y artísticos para la comunidad.