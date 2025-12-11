Punilla tiene el primer laboratorio municipal de cosmética natural del país

Vecinos de La Cumbre participaron de la inauguración de Alma Botánica, el primer laboratorio de cosmética natural y domisanitarios ecológicos habilitado por un municipio en Argentina. La apertura marca un hito regulatorio y productivo, al operar bajo la nueva ordenanza 16/025, que establece un marco para este tipo de establecimientos.

El proyecto fue impulsado por un matrimonio de jóvenes emprendedores que ya contaba con un local comercial en la zona céntrica, y avanzó mediante un trabajo articulado entre el sector privado y el ámbito público para formalizar su instalación.

Desde la Municipalidad destacaron que el laboratorio podría convertirse en un punto de referencia para la producción local, con capacidad de abastecer distintos mercados del país e incluso del exterior. También se remarcó el potencial impacto económico y laboral para familias de la región.