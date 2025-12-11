Se celebrará Jánuca en Villa Carlos Paz: lo que tenés que saber

El próximo domingo 14 de diciembre, la comunidad judía de Córdoba celebrará Jánuca en la ciudad de Villa Carlos Paz. La ceremonia está prevista desde las 19 horas con el encendido de la primera vela del candelabro, lo que se repite consecutivamente en los hogares judíos durante siete noches hasta completar el encendido de las ocho velas.

La actividad, que se llevará adelante en la Plazoleta Libertad, cuenta con organización del movimiento «Beit Jabad» y adhesión del gobierno local. Además del encendido de la vela, se prevé un concierto del Ensamble de la Orquesta Sinfónica y un show de circo.

Se trata de una de las fechas más importantes, significa «dedicación» y tiene la finalidad de reafirmar los ideales del judaísmo.

La llamada «fiesta de las luminarias» recuerda la victoria del pueblo de los macabeos, que en el Siglo II recuperó el Templo de Jerusalén, que había sido tomado por los helenos.

Tras la victoria judía en una lucha de tres años contra Antíoco, Judas Macabeo ordenó la restauración del templo. Luego de la purificación, el aceite que había solo para una noche duró ocho días, tiempo en el que prepararon más. Este evento es recordado en esta celebración con el encendido de velas cada noche, en memoria de ese milagro.