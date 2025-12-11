Sergio Nievas busca seguir al frente del Sindicato de Trabajadores Municipales

Este viernes 12 de diciembre de 8 a 15 horas, se celebrarán las elecciones en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz y Sergio Nievas buscará la reelección con apoyo de la lista Violeta y Blanca. En diálogo con EL DIARIO, el actual secretario gremial convocó a los afiliados a participar de una jornada que definirá el rumbo del gremio estatal.

«Cada cuatro años elegimos nuestras autoridades y mañana es un día clave. Queremos que todos los compañeros se acerquen a votar, con transparencia y tranquilidad. Nosotros nos presentamos como oposición en 2021, ganamos y hoy estamos terminando nuestra primera gestión. Antes de eso hubo gestiones muy largas sin alternancia, como la de (José) Altamirano 12 años o la de Claudia Pfeiffer. Durante mucho tiempo no hubo voces distintas y el sindicato estaba estancado. No había crecimiento, ni en derechos para los trabajadores ni en infraestructura. La sede estaba igual desde hacía años y los salarios habían quedado muy atrás con respecto a la inflación»; señaló Nievas.

Como logros de su gestión, destacó una recuperación salarial del 30%, la eliminación de subrogancias en cargos sin concursos y el pase a planta permanente de varios trabajadores con años de antigüedad. Además, puso en valor la implementación de las recategorizaciones obligatorias cada dos años que fue establecida por ordenanza municipal.

Sobre las tensiones salariales que se vivieron en distintos puntos del Valle de Punilla, expresó: «En este tiempo, hemos tenido conflictos muy duros en San Roque, Estancia Vieja, Icho Cruz y San Antonio. Tuvimos que tomar medidas de fuerza inéditas cuando no se pudo seguir por la vía del diálogo y es algo que antes no se hacía».

«Estos procesos fortalecieron al gremio y consolidaron una nueva identidad, más presente en el territorio y menos dependiente de acuerdos políticos. Fue una gestión corta, pero muy intensa. Logramos cosas que no se habían conseguido en años. Creemos que hicimos un muy buen trabajo y que, si continuamos, vamos a lograr mucho más»; completó.