Tanti inaugurará su nuevo edificio municipal y abrirá la temporada

Tanti anunció una jornada que busca sellar un momento significativo en su desarrollo institucional y turístico. El próximo 19 de diciembre, desde las 18, la ciudad inaugurará su nuevo edificio municipal, un proyecto largamente esperado que abre una etapa de renovación en la gestión local.

Tras el acto oficial, la convocatoria continuará en el Anfiteatro Municipal, donde se realizará la Apertura de Temporada, con una propuesta artística que apunta a atraer tanto a vecinos como a visitantes del corredor de Punilla.

La grilla de espectáculos incluye a Los Caligaris, elegidos para el cierre de la noche; Los Villanos del Pentagrama; y El Fabri, conformando una oferta diversa para el comienzo del verano. Desde el municipio destacaron que el evento se plantea como una celebración comunitaria y una invitación a vivir el espíritu turístico de Tanti.

La jornada se presenta como uno de los hitos del calendario local, en un contexto donde la ciudad busca fortalecer su identidad y consolidarse como destino dentro de la región.