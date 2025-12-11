Vecinos de barrio Miguel Muñoz piden asistencia para un zorrito herido

Villa Carlos Paz. Un grupo de vecinos del barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz expresó su preocupación ante la presencia de un zorrito herido y en evidente estado de desnutrición que, desde hace más de una semana, deambula asustado por la zona y busca refugio en los patios de las viviendas.

Según relataron los frentistas, el animal —que presenta aparentes quemaduras en el cuerpo— se desplaza entre las calles Jorge Newbery, Atahualpa, Los Tamarindos e Intendente García, lo que motivó numerosos llamados a distintos organismos responsables del cuidado de la fauna silvestre.



“Somos un grupo de vecinos que hemos estado llamando a Policía Ambiental, Centro Ambiental, IPAD, FUPA y la Municipalidad de Villa Carlos Paz y no hemos tenido ninguna respuesta”, señalaron en un mensaje enviado junto a un video que muestra el estado del animal.

Los habitantes del sector aseguran que el zorrito está muy asustado y que, en su búsqueda de alimento y refugio, ha ingresado a distintos patios, generando aún más preocupación por su bienestar y seguridad.

Ante la falta de intervención oficial, los vecinos reiteran el pedido urgente de presencia de personal municipal o de la Guardia Ambiental, con el fin de capturar, asistir y trasladar al animal a un lugar adecuado para su atención veterinaria.

Mientras tanto, solicitan a la comunidad evitar acercarse al zorrito y mantener distancia para no generarle más estrés hasta que las autoridades actúen.