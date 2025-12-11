Vuelve a subir el peaje de Caminos de las Sierras: cuándo llega el aumento

Rutas de Córdoba
Vuelve a subir el peaje de Caminos de las Sierras: cuándo llega el aumentoLa prestataria provincial trabaja sobre un nuevo cuadro tarifario que será presentado al Ersep.
La empresa Caminos de las Sierras adelantó que se actualizará la tarifa de peajes en la Red de Accesos a Córdoba. Si bien todavía no se formalizó el pedido ante el Ente Regulador de Servicios Públicos, se estima que el nuevo cuadro tarifario comenzaría a regir desde el 1 de enero del 2026.
Aún no está definido el porcentaje del incremento y se sustentará en un estudio de costos.
El ajuste se aplicaría durante el primer día del año nuevo y se estima que la tarifa podría alcanzar un ajuste del 30%, aunque desde la consecionaria provincial se encargaron de aclarar que todavía no hay una decisión tomada.
La actualización impactará sobre la Red de Accesos a Córdoba (RAC), que está integrada por la Ruta Nacional 20, Ruta Provincial 5, Ruta Nacional 36, Ruta Nacional 9 Sur, Autopista Pilar-Córdoba, Ruta Nacional 19, Ruta Nacional 9 Norte, Segundo Anillo de Circunvalación, Ruta Provincial E-53 y Ruta Provincial E-55.