Vuelve a subir el peaje de Caminos de las Sierras: cuándo llega el aumento

La empresa Caminos de las Sierras adelantó que se actualizará la tarifa de peajes en la Red de Accesos a Córdoba. Si bien todavía no se formalizó el pedido ante el Ente Regulador de Servicios Públicos, se estima que el nuevo cuadro tarifario comenzaría a regir desde el 1 de enero del 2026.

Aún no está definido el porcentaje del incremento y se sustentará en un estudio de costos.

El ajuste se aplicaría durante el primer día del año nuevo y se estima que la tarifa podría alcanzar un ajuste del 30%, aunque desde la consecionaria provincial se encargaron de aclarar que todavía no hay una decisión tomada.

La actualización impactará sobre la Red de Accesos a Córdoba (RAC), que está integrada por la Ruta Nacional 20, Ruta Provincial 5, Ruta Nacional 36, Ruta Nacional 9 Sur, Autopista Pilar-Córdoba, Ruta Nacional 19, Ruta Nacional 9 Norte, Segundo Anillo de Circunvalación, Ruta Provincial E-53 y Ruta Provincial E-55.