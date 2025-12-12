¡Atención Carlos Paz!: El Grinch le robó los caramelos a Papá Noel

La Navidad de los bomberos
¡Atención Carlos Paz!: El Grinch le robó los caramelos a Papá NoelAyudémoslo a juntar cientos de caramelos y entregarlos a los niños de nuestra ciudad.
Papá Noel tenía todo listo para celebrar la Navidad y ahora necesita de nuestra ayuda: El Grinch lo sorprendió y le robó los caramelos que iba a repartir entre los niños y niñas de Villa Carlos Paz.
Los bomberos voluntarios piden la colaboración de la sociedad carlospacense para que cada pequeño carlospacense tenga su regalo y pueda vivirse una verdadera fiesta.
«El Grinch le robó los caramelos a Papá Noel. Juntos ayudemos a que Papá Noel pueda juntar los caramelos para darle a todos los niños de nuestra ciudad. Podés acercar tu donación a nuestro cuartel en Koch 57, Villa Carlos Paz»; informaron desde el cuartel.