Aumentan las jubilaciones en el 2026: ¿cuánto se cobra en enero?

Desde enero del 2026, habrá un aumento de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de ANSES. Se conoció el ajuste que se percibirá en los haberes, aunque el bono de 70 mil pesos aún no ha sido confirmado para el primer mes del año.

Se implementará un incremento del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre que informó el INDEC.

De esta forma, la jubilación mínima pasará a ser de $349.401,58 en el primer mes del año. Este monto no incluye el bono de $70.000 que el gobierno nacional viene otorgando a quienes menos ganan. Si se suma ese refuerzo, el haber más bajo podría llegar a $419.401,58, aunque la continuidad del extra suele confirmarse recién días antes del inicio del cronograma de pagos.

La jubilación máxima percibirá $2.351.141,84, la pensión universal para el adulto mayor (PUAM) quedará en $279.521,26, pensiones no contributivas (PNC) en $317.885,75 y la prestación básica universal (PBU) en $159.835,28.

El mismo aumento del 2,5% se aplicará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Desde enero, ambas prestaciones quedarán en $125.505.