Carlos Paz espera lluvias y una caída marcada de la temperatura

Villa Carlos Paz transita días de calor sostenido, con temperaturas cercanas a los 30°C y condiciones de cielo despejado. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio significativo para el domingo, cuando el ingreso de humedad y la formación de tormentas generarán un descenso marcado de la temperatura.

Para el sábado se prevé una máxima de 32°C y ambiente cálido, pero el domingo la situación será distinta: el pronóstico oficial indica tormentas y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la mañana, y entre el 10% y el 40% hacia la tarde.

La temperatura caerá de los 32°C esperados el sábado a 24°C de máxima el domingo, con una mínima de 15°C. Además, se esperan vientos del noreste y del sudeste entre 13 y 22 km/h, lo que reforzará la sensación de refresco en la región.

A partir del lunes, el tiempo retomará una tendencia más estable, con máximas que irán de 25°C a 31°C en el transcurso de la semana.