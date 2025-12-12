Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa

El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa de la Nación, en una ceremonia que se llevó a cabo en la Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei.

Presti llegó al Salón Blanco en horas del mediodía vestido con el uniforme militar, en una clara señal de las transformaciones que afrontará la cartera de Defensa, hasta ahora conducida por Luis Petri, quien renunció a su cargo para asumir como diputado.

“Teniente general Carlos Alberto Presti, jurás por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Defensa para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación argentina”, leyó el presidente Milei, frase que el nuevo funcionario culminó con un contundente “sí, juro”.

Inmediatamente luego de la jura, en medio de un ensordecedor aplauso, tanto Presti como Milei y Pietri se fundieron en un abrazo. “La vamos a romper toda, vamos ca...”, se lo escuchó decir al Presidente mientras el nuevo ministro agradecía continuamente su designación. Luego, procedieron a la firma del acta correspondiente.

Entre los invitados se destacaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones. También estuvieron presentes la ahora senadora Patricia Bullrich y el embajador estadounidense, Peter Lamelas.

La designación de Presti fue defendida rotundamente por Milei en los últimos días. El Presidente sostuvo que “el kirchnerismo se dedicó a demonizar a las Fuerzas Armadas” y enfatizó en que la designación se basa en la idoneidad del teniente para el cargo.

“Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino a los que más saben en la materia. Y, lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”, apuntó el Presidente.

Lo hizo durante su discurso en Río Cuarto, Córdoba, al encabezar el acto formal de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea. Allí, el mandatario señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca, según sus dichos, revertir lo hecho en el pasado reciente con las Fuerzas Armadas por parte de sucesivos gobiernos peronistas.

“Nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas", expresó Milei y agregó: “En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”.

En ese marco, Milei defendió la designación Presti como nuevo ministro de Defensa: “Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General”, dijo, aclarando que “la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo".