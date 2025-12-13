Cosquín entrega los Premios Lito Brey 2025 a deportistas e instituciones

Este lunes por la noche, Cosquín celebrará una nueva edición de los Premios Lito Brey, el reconocimiento que distingue a deportistas e instituciones que, a lo largo del año, sostienen y fortalecen la actividad deportiva en la ciudad.

El acto tendrá lugar este lunes 22 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Centro de Congresos y Convenciones, y contará con la participación de la comunidad, clubes, dirigentes, entrenadores y familias vinculadas al deporte local.

Los Premios Lito Brey se consolidaron como un espacio de encuentro y valoración del esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes representan a Cosquín en distintas disciplinas, además de las instituciones que acompañan y sostienen ese crecimiento deportivo.

La convocatoria es abierta y busca acompañar a quienes, desde distintos ámbitos, aportan al desarrollo del deporte como herramienta de formación, inclusión y trabajo colectivo en la ciudad.