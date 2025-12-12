De Giovanni pidió licencia y Romanutti asumirá en Villa Santa Cruz del Lago

Tras el ACV que sufrió el pasado 28 de noviembre y lo dejó internado en el Hospital Domingo Funes, el intendente Omar de Giovanni solicitó una licencia por dos meses y Mabel Andrea Romanutti asumirá el gobierno de Villa Santa Cruz del Lago.

La licencia por enfermedad tiene una extensión de 60 días (acorde a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal) y fue otorgada por el Concejo Deliberante.

A partir del día de la fecha, la presidenta del cuerpo legislativo asumió como intendenta interina y ejercerá plenamente las funciones y responsabilidades del Departamento Ejecutivo durante todo el período de licencia.

De Giovanni se encuentra bajo monitoreo clínico, mientras continúa la evaluación neurológica y el tratamiento correspondiente.