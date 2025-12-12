El Gobierno oficializó finalmente la baja de retenciones

El Gobierno Nacional oficializó la baja de retenciones permanentes para cadenas de granos y subproductos.

Lo hizo a través del Decreto 877/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

"Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para este gobierno. Continuaremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", señaló la Secretaría de Agricultura en un comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

• Soja: de 26% a 24%

• Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

• Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

• Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

• Girasol: de 5,5% a 4,5%

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones", dijo Agricultura.

Añadió que “de esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.