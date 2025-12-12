Encendieron el Árbol de Navidad en Cosquín

Esta tarde, Cosquín encendió oficialmente su Árbol de Navidad en la Plaza San Martín, en una jornada que reunió a vecinos y familias para compartir el inicio de las celebraciones de fin de año.

El acto estuvo acompañado por el Coro Municipal y la Banda de Música Blas Parera, que interpretaron un repertorio de villancicos y piezas tradicionales, aportando un marco musical que acompañó el momento central del encendido.

Durante la actividad, los niños participaron dejando sus deseos en el buzón de Papá Noel, que continuará disponible en el estudio de Aquí Cosquín Radio, donde se seguirán recibiendo cartas a lo largo de los próximos días.

El encendido marcó el comienzo de la agenda navideña en la ciudad y dio paso a una etapa de encuentros, actividades culturales y propuestas pensadas para compartir en comunidad.