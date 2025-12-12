La Plaza San Martín enciende el árbol y celebra una Navidad circular

En el marco de “El Centro está de Fiesta”, el próximo lunes 15 de diciembre la Plaza San Martín será escenario de una jornada especial con la llegada de la Navidad Circular y el tradicional encendido del árbol navideño, una propuesta que combina celebración, cultura y economía sustentable.

Entre las 17:00 y las 22:00, más de 100 puestos de emprendedores se desplegarán sobre la explanada del Cabildo con productos artesanales elaborados, en su mayoría, a partir de materiales reciclados. La actividad integra la Feria de Economía Circular y la Feria Sin Desperdicio, con una amplia variedad de propuestas pensadas para las fiestas.

Moda y accesorios circulares, bijouterie, juegos didácticos e inclusivos, plantas, decoración sustentable, cosmética natural, productos de gestión menstrual, accesorios para animales de compañía, yerbas e infusiones agroecológicas, encuadernación artesanal, velas y sahumerios formarán parte de la oferta. La mayoría de los emprendimientos están impulsados por mujeres artesanas, diseñadoras y productoras, con un fuerte compromiso ambiental.

Durante la jornada también funcionará un puesto de Ecocanje, donde los asistentes podrán intercambiar residuos secos y limpios —como cartón, plástico y metal— por productos realizados a través del reciclado.

La propuesta se completará con la participación de colectividades internacionales, que exhibirán sus costumbres navideñas mediante decoración y comidas típicas. Sicilia, Venezuela, Perú, Paraguay, México, Chile, Armenia y la Sociedad Sirio Libanesa compartirán distintas formas de celebrar la Navidad en el mundo.

Además, habrá un escenario con música en vivo, presentaciones de orquestas barriales y villancicos interpretados por coros de diversas colectividades. El cierre llegará a las 21:00, con el encendido colectivo del árbol de Navidad, construido íntegramente por la Escuela Municipal de Economía Circular a partir de materiales recuperados.

La iniciativa “El Centro está de Fiesta”, impulsada por la Municipalidad de Córdoba junto al Gobierno Provincial, Lotería de Córdoba, Bancor y la Cámara de Comercio, se extenderá hasta el 9 de enero e incluye promociones comerciales, financiación especial y sorteos para quienes compren en comercios céntricos.