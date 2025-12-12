Los talleres culturales de Villa Carlos Paz cerraron el año

La Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante el cierre del Ciclo Lectivo 2025 de los talleres culturales que se dictan en distintos centros vecinales de la ciudad. La propuesta, que incluye actividades de reciclado, pintura y manualidades sobre tela, convocó durante todo el año a una importante cantidad de vecinos y vecinas.

Las clases se desarrollaron en los Centros Vecinales de Altos de San Pedro, Playas de Oro, Villa Independencia, Miguel Muñoz B y Las Rosas Centro, donde los participantes compartieron un espacio de aprendizaje, creatividad y encuentro comunitario.

Desde el municipio destacaron el compromiso de los asistentes y el crecimiento de los talleres, que año tras año suman nuevos participantes. Asimismo, invitaron a la comunidad a sumarse a las actividades del próximo ciclo lectivo.