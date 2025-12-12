Milei encabezó una caravana por Córdoba y dijo que fue un «baluarte»

Javier Milei se presentó este viernes en la ciudad de Córdoba en el marco del «Tour de la Gratitud» y destacó a la provincia mediterránea como un «baluarte» clave para imponerse en las elecciones legislativas y presidenciales.

«Somos el primer gobierno que cumplió todas sus promesas de campaña»; agregó el mandatario, quien estuvo acompañado por Karina Milei, Gabriel Bornoroni y el diputado Gonzalo Roca.

El presidente encabezó una caravana por Nueva Córdoba y en el Paseo del Buen Pastor, expresó: «Hoy estamos de nuevo aquí para darle las gracias en el tour de la gratitud. Quiero que sepan que en estos dos primeros años somos el primer Gobierno de la historia que ha cumplido con todas sus promesas de campaña».

«Cuando vine a visitarlos la última vez les pedí que me acompañaran, que termináramos con la noche del comunismo y vaya que lo hicimos, y Córdoba fue un baluarte»; precisó el mandatario nacional.

Milei también hizo referencia a la lucha contra el kirchnerismo y los sectores de oposición y dijo: En este último año nos han torpedeado las bases de nuestro modelo económico. Sin embargo, gracias a los argentinos de bien, le hemos dado un cachetazo en las urnas y los hemos pasado por arriba».