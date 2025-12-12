Milei llegó a Córdoba por el "Tour de la Gratitud"

Este viernes, Javier Milei regresó a Córdoba para dar inicio a su “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas por distintas provincias con el objetivo de agradecer de manera personal el apoyo recibido en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. La provincia mediterránea, uno de los distritos clave para el triunfo de La Libertad Avanza, fue el lugar elegido para comenzar esta gira nacional.

El presidente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Córdoba pasadas las 17.30 y se trasladó directamente al Quinto Centenario, donde realizó su primera parada antes del encuentro con la militancia. Minutos antes de las 18, Milei llegó al alojamiento de barrio Alberdi, donde lo esperaban seguidores y simpatizantes, muchos de ellos movilizados desde diferentes puntos de la ciudad.

Tras ese primer saludo, el mandatario se dirigió hacia el Paseo del Buen Pastor, epicentro del acto central de la jornada. La convocatoria para los asistentes estaba programada para las 18 en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en pleno corazón de Nueva Córdoba. Sin embargo, Milei arribó al lugar recién después de las 19.30, generando una larga espera entre los presentes.

Córdoba fue uno de los territorios donde el oficialismo logró un respaldo electoral determinante en octubre, convirtiéndose en una de las bases más sólidas para el avance político libertario. Por ese motivo, el jefe de Estado eligió la provincia para iniciar esta gira de agradecimiento, que continuará en los próximos días por otros puntos del país con el fin de reforzar el vínculo con su electorado y consolidar apoyo territorial.