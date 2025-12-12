Ornamentaron la Parroquia Nuestra Señora del Carmen para la Navidad

Villa Carlos Paz. El lunes 8 de diciembre, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa Carlos Paz fue escenario de la Consagración y Renovación de las Marianas a la Virgen, una celebración que reunió a fieles en un clima de recogimiento y devoción.

En el marco de la preparación para la Navidad, también se llevaron a cabo tareas de ornamentación del templo, que incluyeron el armado del tradicional árbol navideño, la instalación del pesebre y la colocación de imágenes de la Virgen María y el Niño Jesús, aportando un especial espíritu festivo al espacio religioso.

Los trabajos estuvieron a cargo de Carmen Boschian, Susana Salinas, Cristina Torres, Patricia Tapia y Gustavo, quienes colaboraron en la ambientación de la iglesia de cara a las próximas celebraciones navideñas.

La jornada combinó fe, tradición y trabajo comunitario, reflejando el compromiso de la comunidad parroquial con sus costumbres religiosas.