Sergio Nievas fue reelecto al frente del Sindicato de Trabajadores Municipales

El candidato de la Lista 33 «Violeta y Blanca», Sergio Nievas, se impuso este viernes en las elecciones del Sindicato de Trabajadores Municipales y seguirá al mando del gremio estatal más importante del Valle de Punilla. El actual secretario gremial fue ratificado en las urnas en unos comicios que se celebraron en las seis mesas habilitadas en las localidades de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Icho Cruz, y San Roque.

Un total de 205 afiliados se encontraban habilitados para votar y hubo dos listas que participaron de la votación.

«Estamos emocionados de comunicarles los resultados de las elecciones sindicales, resultados que nos dan la oportunidad a La 33 de seguir trabajando al frente del STM, defendiendo los derechos y el bienestar de todos los trabajadores»; expresaron esta tarde desde el oficialismo y agregaron: «Queremos agradecer a todos los afiliados de todos los municipios y comunas que nos han brindado su confianza y apoyo. Este triunfo es de todos, y seguiremos trabajando incansablemente para seguir mejorando las condiciones laborales y defender nuestros derechos».

«También queremos felicitar a la Lista Celeste y Blanca por su campaña y compromiso con el sindicato. La oposición constructiva es fundamental para el crecimiento y el progreso. Seguiremos trabajando con la misma pasión y dedicación para seguir cumpliendo con los objetivos y sueños de nuestros compañeros»; destacaron.

Nievas se impuso con 91 votos contra los 83 votos que sacó la Lista Celeste y Blanca, que estaba encabezada por el histórico José «Chula» Altamirano. En tanto, hubo 2 votos en blanco y 1 nulo.