Valle Hermoso recibió fondos provinciales para fortalecer su centro comercial

La Municipalidad de Valle Hermoso recibió un aporte económico de la Secretaría de Comercio de la Provincia de Córdoba, luego de la aprobación de un proyecto urbanístico presentado en el marco del Programa Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA).

Los fondos serán destinados a mejoras en un sector comercial de la localidad, con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano, ordenar el espacio público y fortalecer la actividad económica local.

La entrega del aporte fue realizada por Nadia Villegas, secretaria de Comercio de Córdoba, quien fue recibida por el intendente Daniel Spadoni, junto a funcionarios municipales.

El programa contempla además una segunda etapa de capacitación, que incluirá la formación de una persona destinada a promover actividades en el sector comercial, buscando mejorar la rentabilidad y potenciar el movimiento económico de la zona intervenida.