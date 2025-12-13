Alertaron por una bacteria en un queso de consumo masivo

País. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia dirigida a la población tras la detección de Listeria monocytogenes en un lote específico de queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima. Aunque el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud, la autoridad sanitaria subrayó que persiste un riesgo residual para quienes hayan conservado el queso más allá de su fecha de vencimiento, especialmente mediante congelación, lo que podría afectar a personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas.

En el marco de la vigilancia genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, se identificó un conglomerado de casos vinculados a muestras de queso de pasta blanda remitidas por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El informe técnico de SENASA, fechado el 9 de diciembre de 2025, detalló que la bacteria fue hallada en el producto Cremón doble crema, peso neto 500 g, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con vencimiento el 11 de septiembre de 2025, producido por el establecimiento B-I-05184 de la firma MASTELLONE HNOS S.A., ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Bajo la supervisión de SENASA, la empresa llevó a cabo una investigación interna para identificar el foco de contaminación y procedió a su eliminación, según se desprende de un comunicado.

Además, realizó el recupero de los quesos correspondientes al lote 2703 en todo el mercado nacional, con su posterior destrucción, e implementó medidas adicionales de control para evitar nuevos incidentes.