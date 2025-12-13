“Córdoba fue un baluarte”, destacó Milei en el inicio de su Tour de la Gratitud

Este viernes, Javier Milei volvió a Córdoba para dar inicio a su denominado “Tour de la Gratitud”. El Presidente eligió a la provincia como el primer destino de la gira con la que busca agradecer el respaldo electoral que fue clave en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Desde el Paseo del Buen Pastor, y en el marco de una caravana, el mandatario tomó un megáfono y comenzó su discurso ante militantes y simpatizantes. “Hoy estamos de nuevo aquí para darles las gracias en el tour de la gratitud. Quiero que sepan que en estos dos primeros años somos el primer Gobierno de la historia que ha cumplido con todas sus promesas de campaña”, expresó Milei, al tiempo que destacó los logros de su gestión.

El jefe de Estado también recordó su última visita a la provincia, cuando solicitó el acompañamiento de los cordobeses para enfrentar al kirchnerismo. “Cuando vine a visitarlos la última vez les pedí que me acompañaran, que termináramos con la noche del comunismo y vaya que lo hicimos, y Córdoba fue un baluarte”, afirmó, subrayando el rol decisivo que tuvo el distrito en el cambio político que impulsa su gobierno.

Ante los cánticos de la militancia de La Libertad Avanza, que entonaba “No vuelven más, no vuelven más” en alusión al kirchnerismo, Milei respondió con un mensaje contundente: “En este último año nos han torpedeado las bases de nuestro modelo económico”. Y agregó: “Sin embargo, gracias a los argentinos de bien, les hemos dado un cachetazo en las urnas y los hemos pasado por arriba”, en referencia al respaldo popular obtenido en las elecciones.

Durante la actividad, el Presidente estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y por los diputados nacionales Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. En diálogo con Telenoche, Bornoroni señaló: “Estamos muy contentos de que el Presidente haya pensado en Córdoba para hacer la ‘Caminata de la Gratitud’. Estamos más que agradecidos de verlo caminar las calles de la ciudad. Él quiere estar entre la gente, es uno más de nosotros. Por eso está llevando adelante la transformación que todos los argentinos queríamos”.

La llegada de Milei a la provincia se produjo pasadas las 17.30, cuando aterrizó en el Aeropuerto Córdoba. Desde allí se trasladó al hotel Quinto Centenario, en barrio Alberdi, donde realizó su primera parada. Minutos antes de las 18, el líder libertario arribó al alojamiento para encontrarse con seguidores y militantes, y luego se dirigió al Paseo del Buen Pastor, epicentro del acto central.

La convocatoria estaba prevista para las 18 en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en barrio Nueva Córdoba, aunque el Presidente llegó a la zona pasadas las 19.30. Más tarde, a bordo de una camioneta que recorrió la calle San Lorenzo, Milei avanzó junto a la militancia, acompañado por Karina Milei y los diputados Bornoroni y Roca.

Cabe recordar que Córdoba fue una de las provincias donde La Libertad Avanza obtuvo un respaldo decisivo en los comicios de octubre. Por ese motivo, el Presidente eligió este territorio para dar inicio a una serie de visitas que lo llevarán por distintas provincias del país, con el objetivo de agradecer de manera personal el apoyo recibido en las urnas.