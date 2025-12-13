Córdoba: recuerdan que es ilegal cobrar por estacionar en la vía pública

En el marco de los operativos de seguridad previstos para eventos masivos, autoridades provinciales recordaron que en Córdoba la ley prohíbe exigir dinero por estacionar en la vía pública o bajo la excusa de “cuidar” vehículos.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba se remarcó que, si bien en algunos casos el pago puede ser voluntario, cualquier tipo de presión, amenaza o exigencia constituye una conducta ilegal. “No se trata de una discusión ideológica ni política, sino de lo que establece claramente la ley”, indicaron.

En ese sentido, se informó que durante el recital de Shakira en el Estadio Mario Alberto Kempes no hay personas autorizadas a cobrar estacionamiento fuera de los espacios oficiales habilitados. Ante cualquier intento de cobro indebido, se solicitó a los asistentes comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911.

Las autoridades aclararon además que la intervención policial no implica que la persona damnificada pierda el espectáculo. En estos casos, quien debe retirarse del lugar es quien infringe la ley, mientras que al afectado se le toman los datos y puede continuar disfrutando del evento.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba señalaron que los operativos tienen como objetivo cuidar a la gente, garantizar la convivencia y preservar el orden público, el cual —remarcaron— no se negocia.