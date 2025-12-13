Cuesta Blanca mantiene la prohibición de pirotecnia cero durante las fiestas

La Comuna de Cuesta Blanca informó que, como todos los años y ante la llegada de las fiestas de fin de año, se encuentra vigente la prohibición del uso de pirotecnia de cualquier tipo dentro del ejido comunal.

Desde la administración local recordaron que la medida está respaldada por la Resolución N° 131/04, la cual continúa en plena vigencia y establece sanciones para quienes incumplan la normativa. En ese sentido, se advirtió que las infracciones serán pasibles de multas conforme a lo establecido en la tarifaria vigente.

La prohibición tiene como objetivo preservar la seguridad de los vecinos, el bienestar de personas con sensibilidad auditiva, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y animales, además de prevenir accidentes e incendios.