El arbolito volvió a encenderse en Carlos Paz Sierras

Luego de un día intenso de tareas compartidas, los vecinos de Carlos Paz Sierras consiguieron arreglar el tradicional arbolito de Navidad y encenderlo nuevamente, reafirmando una de las postales más representativas del barrio durante estas fiestas.

El árbol, ubicado en el punto más alto del sector y con una altura cercana a los 20 metros, apenas 48 horas después de haber sido habilitado, vándalos robaron más de 60 luces, guirnaldas, además cortaron los cables de conexión y lo destrozaron. Frente a esa terrible situación, la respuesta fue inmediata: vecinos y referentes barriales se organizaron desde temprano y trabajaron durante toda la jornada para ponerlo nuevamente en funcionamiento.

La acción colectiva permitió que, al caer la noche, el arbolito volviera a encenderse y a ser visible desde distintos puntos de la ciudad, recuperando su valor simbólico como punto de encuentro y celebración comunitaria.

El encendido del árbol de Carlos Paz Sierras se convirtió, desde sus inicios en 2018, en una tradición sostenida por el esfuerzo vecinal. Año tras año, la iniciativa fue creciendo y consolidándose como un gesto de identidad barrial, trabajo compartido y apropiación del espacio común, que también atrae la mirada de quienes visitan la ciudad en esta época.