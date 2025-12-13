Huerta Grande celebró la entrega de los premios Deportista del Año 2025

El viernes se llevó a cabo en Huerta Grande la entrega de los premios Deportista del Año 2025, una jornada dedicada a reconocer el esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes representan a la comunidad en distintas disciplinas deportivas.

Durante el evento se otorgaron más de diez menciones especiales y se distinguió a un centenar de deportistas en más de 30 categorías, poniendo en valor el trabajo y la dedicación de atletas de diferentes deportes a lo largo del año.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Germán Corazza, acompañado por la directora de Turismo y Deporte, profesora Florencia Zucchini, además de integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable Concejo Deliberante, directores, coordinadores y personal del equipo municipal. También participaron deportistas, familiares, profesores y vecinos de la localidad.

El Premio a la Deportista del Año 2025 fue otorgado a Carolina Cadaval, quien se destacó por sus excelentes resultados a nivel nacional e internacional en pádel femenino durante el último año, demostrando un fuerte compromiso y dedicación al deporte.

La noche se vivió como una verdadera celebración del talento deportivo local y del esfuerzo colectivo que impulsa el crecimiento del deporte en la comunidad.