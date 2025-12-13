La Casa de Juan, un referente de la cocina de Carlos Paz, recibió un homenaje

En el marco de la noche de Fin de Año, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (AS.HO.GA.) distinguió a Juan Pedro Mosson, fundador de La Casa de Juan, por su extensa trayectoria y su aporte al desarrollo gastronómico de la ciudad.

El reconocimiento se fundamentó en los años de dedicación a la excelencia culinaria y al servicio al cliente, valores que han convertido al restaurante en un pilar de la gastronomía regional. En particular, se destacó su especialización en pescados y mariscos, rubro en el que el establecimiento se consolidó como una referencia en Villa Carlos Paz y la región.

Desde AS.HO.GA. se subrayó la consistencia gastronómica del restaurante, el servicio cálido y familiar que caracteriza su atención y la reputación sólida construida a lo largo del tiempo en un contexto turístico competitivo y cambiante. La capacidad de adaptarse sin perder identidad fue señalada como uno de los principales atributos del emprendimiento.

El homenaje puso en valor no solo la figura de Juan Pedro Mosson, sino también el rol de La Casa de Juan como espacio que combina calidad, profesionalismo y una relación de confianza sostenida con su clientela, tanto local como turística.