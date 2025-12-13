La DGI denunció a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos

País. La Dirección General Impositiva, que encabeza Andrés Vázquez, presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol tino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un perjuicio fiscal que asciende a $7.593.903.512,23.

La acusación del organismo dependiente de ARCA sostuvo que la entidad retuvo impuestos y contribuciones previsionales correspondientes a los períodos tributarios y previsionales, en un periodio que va desde agosto del año pasado a la fecha. Según la denuncia, las maniobras investigadas configuran los delitos previstos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.

El escrito, firmado por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, y patrocinado por los abogados Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, detalla que la AFA, como agente de retención, incurrió en la omisión de ingresar al fisco los montos retenidos, superando ampliamente el umbral de $100.000 mensuales establecido por la normativa penal tributaria. La denuncia especifica que, al 10 de diciembre de 2025, las retenciones impositivas permanecían impagas, mientras que las correspondientes a la seguridad social fueron ingresadas en esa fecha, fuera del plazo legal.

Según la información aportada por la División Recaudación Grandes Contribuyentes, el monto total de retenciones impositivas no ingresadas en término suma $916.005.301,41, distribuidos entre IVA, Impuesto a las Ganancias y Ganancias Artículo 79, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025. Por su parte, las retenciones de contribuciones de la seguridad social, practicadas e ingresadas con posterioridad al vencimiento legal, alcanzan los $6.677.898.210,82 para el período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. De este modo, la pretensión punitiva totaliza los $7.593.903.512,23 reclamados, según lo establece el escrito.