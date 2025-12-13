La mítica historia del hotel más emblemático de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz es conocida por el lago San Roque, sus sierras y su intensa actividad turística, pero la historia de la ciudad está marcada a fuego por míticos edificios que ya no existen, cuyo recuerdo evoca una época de esplendor. Entre ellos, ninguno tan emblemático como el Hotel Yolanda, un establecimiento que durante décadas, fue el epicentro del glamour y el lujo en el Valle de Punilla.

Ida Itala Ferretti y Bentivoglio Bezzecchi llegaron en 1927, después de trabajar en el hotel de la familia Marchetti, en Miramar y compraron una hostería que se encontraba en 9 de Julio y San Martin. El terreno tenía 13.000 metros cuadrados, y uno de sus linderos daba al río. Allí se construye el hotel Yolanda que es inaugurado en 1934.

El edificio se levantaba majestuoso en la esquina de Avenida San Martín y 9 de Julio, y no era solo un lugar de hospedaje; era un destino en sí mismo. Había nacido con el objetivo de destronar a los primeros alojamientos de la villa y elevar el estándar del turismo en Córdoba. Algo que logró con creces.

Contaba con treinta habitaciones con agua caliente y baño privado, cocheras, cancha de tenis, un imponente parque, taller mecánico, dispensa de combustible (Shell) y cine, cancha de tenis, una galería comercial, piezas para el personal, un salón de fiestas, una hermosa terraza y hasta un casino. Recibía familias que permanecían 1 o 2 meses alojados y era algo notable para la época, hasta tenía bajada privada al río San Antonio para que los huéspedes pudieran disfrutar de baños naturales.

Sus salones fueron testigos de los más importantes bailes de gala y reuniones sociales de la época. Personalidades de la política, como los generales Juan Domingo Perón y Edelmiro Farrell, artistas de renombre y empresarios, se alojaron entre sus muros.

Hacia mediados de la década de 1930, el Yolanda vivió su momento de gloria y compitió con los mejores hoteles del país.

Tras el fallecimiento de su mentor, Bentivoglio Bezzechi, en 1938, el hotel comenzó un lento ciclo de declinación. Años más tarde, el crecimiento de la oferta hotelera y los cambios en la propiedad marcaron su destino.

El hotel fue adquirido por nuevos dueños, y posteriormente, tras un proceso donde fue achicándose poco a poco, finalmente la propiedad fue demolida para dar origen a nuevos emprendimientos.

El icónico edificio fue reemplazado por locales comerciales, oficinas y un proyecto de departamentos, buscando rentabilidad en un espacio que era céntrico y codiciado. Hoy, el predio que ocupó este gigante de la hotelería es un centro comercial que lleva por nombre Galería Strada y si bien dejó de existir físicamente hace más de medio siglo, su recuerdo perdura como un símbolo de la edad de oro del turismo en las sierras de Córdoba, un capítulo fundamental en la historia de Villa Carlos Paz.