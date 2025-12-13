Murió el actor Héctor Alterio a los 96 años

A los 96 años, murió este sábado el actor Héctor Alterio, leyenda del cine argentino, según lo confirmó este sábado la Academia del Cine de España. Su deceso ocurrió en Madrid, donde residía desde hace tiempo.

La noticia también fue dada a conocer por el presidente de España, Pedro Sánchez. “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, indicó en sus redes sociales.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló su carrera. Fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra de teatro Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Estudió arte dramático y creó la compañía Nuevo Teatro para renovar la escena argentina durante los 60, de acuerdo a lo que publicó la Academia del Cine en un comunicado. Su fama en el cine llegó con Todo sol es amargo, en 1966.

En 1975 se exilió en España luego de haber sido amenazado de muerte por la Triple A, en pleno conflicto de alta violencia social antes del golpe de Estado al año siguiente que dio inicio a la última dictadura cívico-militar.