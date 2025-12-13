Orso despidió el año con su equipo y comenzó a pensar en el 2026

El dirigente gremial Carlos Orso cerró el año acompañado por su equipo de trabajo y comenzó a pensar en el 2026.

El encuentro se celebró el viernes pasado en horas de la tarde en un restaurante sobre las márgenes del lago San Roque, donde se evaluaron los avances del 2025 y se definieron los lineamientos centrales para el próximo año.

Orso valoró el compromiso y la dedicación de cada uno de los integrantes del equipo, la idea de consolidar el grupo y sumar a nuevos vecinos, profesionales e instituciones que quieran trabajar por el crecimiento de Villa Carlos Paz.

«Quiero destacar el compromiso de cada uno de los integrantes de nuestro equipo e invitar a los carlospacenses a que se sumen para que continuemos trabajando juntos por nuestra ciudad. Quiero aprovechar la ocasión, para enviarle un afectuoso saludo a los vecinos y desearles un próspero año nuevo»; sostuvo Orso.